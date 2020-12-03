ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ"Тепер оператори мобільного зв’язку щомісяця легально сплачуватимуть податки в столичний бюджет за користування комунальною інфраструктурою міста", - написав Прокопів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київрада ухвалила рішення, яке розблоковує запуск 4G на усіх станціях метро
Київрада на пленарному засіданні 12 березня прийняла рішення, яке розблоковує запуск 4G на усіх станціях столичного метро
Фото: di. antaresss via flickr
Київрада на пленарному засіданні 12 березня прийняла рішення, яке розблоковує запуск 4G на усіх станціях столичного метро.
Про це повідомив у Facebook секретар Київради Володимир Прокопів, зазначає "Економічна правда".
"Тепер оператори мобільного зв’язку щомісяця легально сплачуватимуть податки в столичний бюджет за користування комунальною інфраструктурою міста", - написав Прокопів.
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12 03 2020 12:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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