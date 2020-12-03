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Київрада ухвалила рішення, яке розблоковує запуск 4G на усіх станціях метро

Київрада на пленарному засіданні 12 березня прийняла рішення, яке розблоковує запуск 4G на усіх станціях столичного метро
"Тепер оператори мобільного зв’язку щомісяця легально сплачуватимуть податки в столичний бюджет за користування комунальною інфраструктурою міста", - написав Прокопів.
Київрада ухвалила рішення, яке розблоковує запуск 4G на усіх станціях метро Фото: di. antaresss via flickr

Київрада на пленарному засіданні 12 березня прийняла рішення, яке розблоковує запуск 4G на усіх станціях столичного метро.

Про це повідомив у Facebook секретар Київради Володимир Прокопів, зазначає "Економічна правда".

"Тепер оператори мобільного зв’язку щомісяця легально сплачуватимуть податки в столичний бюджет за користування комунальною інфраструктурою міста", - написав Прокопів.

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12 03 2020 12:12
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