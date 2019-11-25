Мінцифри запустило сайт із вимірювання швидкості інтернету
Міністерство цифрової трансформації запустило сайт, який дозволяє виміряти швидкість інтернету і залишити відгук про його якість для подальшого створення карти покриття країни інтернетом, повідомляє "Економічна правда".
Зазначається, що Міністерство у найближчі 5 років прагне забезпечити 100-відсоткове покриття населених пунктів та їхніх соціальних об’єктів високошвидкісним інтернетом.
"Для цього нам потрібна якісна інформація про реальне покриття, якої досі ще ніколи не було в Україні. Наше завдання - виявити, чи відповідає швидкість у наявних мережах заявленій, де взагалі немає покриття, наскільки соціальні об’єкти у регіонах мають доступ до інтернету.
Для цього ми використовуємо усі наявні джерела - дані офіційної статистики, інформацію регулятора, профільних асоціацій, технічні дані", - йдеться у повідомленні.
"Відсьогодні ми запускаємо сайт https://broadband.gov.ua/, який дозволить мешканцям України доєднатися до цієї справи. Сайт є прототипом майбутньої мапи інтернету України. Це - наш перший крок, надалі https://broadband.gov.ua/ буде постійно розвиватись та наповнюватись новою інформацією", - заявили у відомстві.
На сайті broadband.gov.ua кожен може розповісти, чи є у нього інтернет та з якою швидкістю він працює.
Швидкість з‘єднання визначається автоматично, достатньо лише зайти на сайт та пройти спідтест зі свого комп’ютера чи смартфону. Це можна зробити як анонімно, так і залишивши свої дані.
Крім цього, Мінцифри зібрала офіційну статистику щодо підключення до інтернету українських шкіл та прагне за допомогою сайту https://broadband.gov.ua/, цю інформацію перевірити.
"Вчителі, учні, батьки, а також оператори інтернету, можуть залишити на сайті свій відгук про реальну ситуацію з інтернетом у школах. Наше завдання - провести інтернет у заклади, де взагалі немає доступу, та забезпечити високу швидкість з’єднання в школах, які вже підключені до мережі", - зазначає пресслужба Мінцифри.
Міністерство і надалі збиратиме офіційну статистику щодо підключення соціальних об’єктів до інтернету.
"На черзі - лікарні, відділки поліції, бібліотеки тощо. І цю інформацію ми також плануємо перевірити, як і дані щодо підключення у школах", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Мінцифри спрогнозували, коли українцям чекати 5G
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