росія відключає Інтернет, щоб зупинити українські дрони – Forbes

10 жовтня 2025, 12:29
Це вже "б’є" по повсякденному житті громадян.

російська влада у десятках регіонів масово обмежує або повністю відключає мобільні мережі, намагаючись завадити атакам українських безпілотників.

Про це пише Forbes.
Такі заходи дедалі глибше зачіпають життя пересічних росіян, які починають безпосередньо відчувати наслідки війни.

У багатьох містах почастішали віялові відключення мобільного інтернету під час повітряних тривог. У червні-липні, під час масштабної української операції "Павутина", збої фіксувалися по всій території росії. Трафік стає повільнішим, а затримки  більшими, оскільки мережі перенавантажуються.

Влада намагається компенсувати втрати, розширюючи безкоштовний громадський Wi-Fi у великих містах. Проте аналітики вважають це спробою обійти власні обмеження, адже в критичний момент росіяни втрачають доступ до банківських сервісів, карткових платежів, логістики й навіть навігації.

"Коли зв’язок вимикається, країна буквально зупиняється", - каже аналітик з безпеки Джейсон Джей Смарт.

За його словами, вимкнення мобільного інтернету це не лише спроба завадити наведенню українських дронів, а й метод контролю інформації.

Це підтверджує й інженер з організації Technology United for Ukraine Хайнер Філіп:

"росія не хоче, щоб громадяни транслювали удари в реальному часі або викладали наслідки в мережу. Проте саме ці відео допомагають українській розвідці оцінювати результати ударів".

За оцінками Forbes, після серії атак дронів у серпні, до 40% нафтопереробних потужностей РФ могли вийти з ладу. У відповідь Білорусь різко збільшила експорт пального до рф.

У той час як рф бореться зі збоями зв’язку, українські інженери адаптуються до нових умов: вони розробляють безпілотники, які можуть перемикатися між LTE, радіо та супутниковими каналами у разі втрати сигналу.

"Для точного удару потрібен лише стабільний канал у кілька мегабіт на секунду. Більшість українських дронів уже не залежить від російських мобільних мереж", - додадє аналітик. 

росія намагається закрити небо від дронів, але водночас відкриває новий фронт - внутрішнього цифрового паралічу, наслідки якого відчуває все більше її громадян.

 

 

Росіявійнаінтернет

