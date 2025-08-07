Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
The Telegraph: росія почала відключати інтернет після ударів українських дронів

07 серпня 2025, 11:19
Фото: New Atlas
російська влада почала частіше відключати мобільні інтернет-мережі ще з травня та робить це не лише в регіонах, що межують з Україною, але й за понад 6 тисяч кілометрів від лінії фронту.

На заході росії у Ростовській області місцеві жителі не можуть підключитися до інтернету, відкрити карту, переказати зарплату або скористатися іншими послугами. Влада рф запевняє, що для цього є серйозні причини.

Про це пише The Telegraph

Відомо, що 5 серпня український дрон вдруге за ніч атакував один з головних залізничних вузлів Ростова, знищивши обладнання, яке використовується для транспортування нафти в логістичному центрі для військових. 

Зазначається, що без мобільних інтернет-мереж такі безпілотники не можуть знайти дані, які потрібні для навігації до своїх цілей, тому в росії тепер просто відключають інтернет. 

"Немає жодних попереджень. Це стає новою нормою", - зазначила в інтерв'ю The Telegraph 30-річна місцева жителька Тетяна (ім'я було змінене).

У виданні нагадали, що російська влада почала частіше відключати мобільні інтернет-мережі ще з травня та робить це не лише в регіонах, що межують з Україною, але й за понад 6 тисяч кілометрів від лінії фронту. 

Як розповіли у незалежному проєкті з цифрового моніторингу Na Svyazi, лише в липні у рф було зафіксовано 2099 випадків відключення інтернету, що втричі більше, ніж у червні, а також в 30 разів більше, ніж у травні.  

Попри те, що офіційною причиною таких нововведень є протидія атакам українських дронів, експерти вважають, що це робиться й для того, аби обмежити свободу людей в Інтернеті та посилити контроль над населенням. 

Своєю чергою експерти кажуть, що відключення мобільних інтернет-мереж може збити дрон з курсу, проте він все одно може літати, використовуючи інші засоби зв'язку, а інколи й автономно. 

За словами аналітиків, відключення інтернету відбувається хаотично, тому складно передбачити, що вказує на відсутність логіки у прийнятті рішень. 

Нагадаємо, українські дрони зупинили роботу одного з найбільших НПЗ росії.

2 серпня Україна атакувала Рязанський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи.

Крім того, тоді ж українські дрони успішно атакували базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області рф. Крім того, уражено підприємство АТ "Пензське виробниче об’єднання "Електроприлад", яке спеціалізується на виробництві захищених телекомунікаційних комплексів, криптографічних засобів зв’язку та друкованих платах для військової техніки.

війнаінтернетдрониросія окупанти

