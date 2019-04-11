У Мінцифри спрогнозували, коли українцям чекати 5G

Очікується, що мобільні оператори впровадять 5G в Україні через три роки

"І хоча в Україні низький ARPU (середні витрати на мобільний зв'язок на одну людину в місяць - ред.), ми все-таки сподіваємося, що 5G прийде в Україну, і це буде не через 20 років, як було з попередніми поколіннями зв'язку" , - зазначив Шелест.

Заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест очікує, що зв'язок нового покоління з'явиться в Україні у 2022 році, повідомляє "Економічна Правда".

"І хоча в Україні низький ARPU (середні витрати на мобільний зв'язок на одну людину в місяць - ред.), ми все-таки сподіваємося, що 5G прийде в Україну, і це буде не через 20 років, як було з попередніми поколіннями зв'язку" , - зазначив Шелест.

За його словами, очікується, що мобільні оператори впровадять 5G в Україні через три роки.

Нагадаємо, що в Україні до 2020 року з'явиться мобільний зв'язок 5G