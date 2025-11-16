У росіян почалися масові перебої з інтернетом

15 листопада інтернет зник у Володимирській, Іванівській, Костромській та Ярославській областях.

Щонайменше 10 регіонів рф відчувають проблеми з дротовим інтернетом. Причому зв'язок зник не повністю.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що проблеми почалися напередодні 15 листопада, коли інтернет зник у Володимирській, Іванівській, Костромській та Ярославській областях. В останньому регіоні збій стався нібито через пошкоджений магістральний канал.

Потім інтернет зник у Мурманській області, Ямало-Ненецькому автономному окрузі і частково в Краснодарському краї. Примітно, що у користувачів працювали сайти з так званого "білого списку". А вночі та вранці 16 листопада почалися проблеми в Марій Ел, Удмуртії, Амурській, Бєлгородській, Курській, Нижегородській, Псковській, Самарській і Челябінській областях.