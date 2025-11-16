Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У росіян почалися масові перебої з інтернетом

16 листопада 2025, 19:13
У росіян почалися масові перебої з інтернетом
15 листопада інтернет зник у Володимирській, Іванівській, Костромській та Ярославській областях.
Щонайменше 10 регіонів рф відчувають проблеми з дротовим інтернетом. Причому зв'язок зник не повністю.
 
Про це повідомляють російські ЗМІ.
 
Повідомляється, що проблеми почалися напередодні 15 листопада, коли інтернет зник у Володимирській, Іванівській, Костромській та Ярославській областях. В останньому регіоні збій стався нібито через пошкоджений магістральний канал.
 
Потім інтернет зник у Мурманській області, Ямало-Ненецькому автономному окрузі і частково в Краснодарському краї. Примітно, що у користувачів працювали сайти з так званого "білого списку". А вночі та вранці 16 листопада почалися проблеми в Марій Ел, Удмуртії, Амурській, Бєлгородській, Курській, Нижегородській, Псковській, Самарській і Челябінській областях.
 
Профільні ресурси зазначають, що характер збоїв не схожий на звичайні обриви мереж. Річ у тім, що вибірковість доступу зі збереженням "білого списку" є одним зі сценаріїв за законом про так званий "суверенний Рунет".
 
Наразі незрозуміло, чи був збій результатом невдалих навчань з "ізоляції" мережі, централізованої команди на фільтрацію, чи масштабної поломки обладнання.
 
Російські ЗМІ зазначають, що проблеми з інтернетом почалися після того, як путін провів Радбез на тему "протидії порушенням", які відбуваються в інтернеті. Незадовго до цього Роскомнадзор отримав право відключати Рунет від світового інтернету і блокувати будь-які сайти.

 

війна в Україніросія окупантиінтернет

