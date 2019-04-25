Київрада запропонує парламенту збільшити штаф за викид сміття в недозволених місцях
Суть проекту полягає в тому, що Київська міська рада запропонує парламенту збільшити штрафи за забруднення населених пунктів. Про це повідомляє LB.ua.
У повідомленні наголошено, що викид сміття в не призначених для цього місцях став серйозною проблемою, а органи місцевого самоврядування не в змозі самостійно вирішувати це питання.
"Розміри штрафів і механізм їх накладення є недостатньо ефективними. Це необхідно вдосконалювати на законодавчому рівні. Тому ми хочемо закликати Верховну Раду прискорити прийняття законопроекту "Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо викидання відходів у неналежних місцях)", - повідомив ініціатор проекту рішення, депутат Київради Максим Борозенець.
Такий законопроект здатен посилити відповідальність тих, хто засмічує і місто, і країну в цілому.
Проект повинні розглянути на пленарному засіданні Київради.
Нагадаємо, компанія IKEA розробила дистанційно керовані човни Good Ship, які очищуватимуть річки від сміття. Вони зможуть збирати майже 20 кілограмів сміття за один рейс.
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