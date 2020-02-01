Київська ялинка потрапила до п'ятірки найкращих у Європі
Рейтинг з 17 найкрасивіших ялинок склав туристичний портал European Best Destinations, повідомляє "Громадське".
"Київська міська рада не залишає справи незавершеними, оскільки це справжнє дерево прикрашене десятками кілометрів гірлянд. Різдвяний ринок відкритий для відвідувачів з 19 грудня по 13 січня", - йдеться у повідомленні.
Також до п’ятірки найкращих увійшли різдвяні дерева у німецькому Кельні, французькому Страсбурзі, чеській Празі та у литовському Вільнюсі.
У Київській міській державній адміністрації уточнили, що довжина гірлянди становить 4 кілометри.
Зазначається, що прикраси для святкового дерева замовили спеціально під кольори куполів Софії Київської. Поруч з ялинкою розмістили великі фігури з мультсеріалів.
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