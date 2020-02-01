Київська ялинка потрапила до п'ятірки найкращих у Європі

Прикраси для святкового дерева замовили спеціально під кольори куполів Софії Київської. Поруч з ялинкою розмістили великі фігури з мультсеріалів

Столична ялинка увійшла до рейтингу найкрасивіших ялинок Європи. Цього року її довжина склала 30 метрів, на ній близько тисячі прикрас.

Рейтинг з 17 найкрасивіших ялинок склав туристичний портал European Best Destinations, повідомляє "Громадське".

"Київська міська рада не залишає справи незавершеними, оскільки це справжнє дерево прикрашене десятками кілометрів гірлянд. Різдвяний ринок відкритий для відвідувачів з 19 грудня по 13 січня", - йдеться у повідомленні.

Також до п’ятірки найкращих увійшли різдвяні дерева у німецькому Кельні, французькому Страсбурзі, чеській Празі та у литовському Вільнюсі.

У Київській міській державній адміністрації уточнили, що довжина гірлянди становить 4 кілометри.

Зазначається, що прикраси для святкового дерева замовили спеціально під кольори куполів Софії Київської. Поруч з ялинкою розмістили великі фігури з мультсеріалів.

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