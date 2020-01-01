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Останнього дня 2019 року до України в'їхало на 15 тис. осіб більше, ніж виїхало - Держприкордонслужба

Загалом новорічної ночі кордон держави охороняли майже 3,5 тисячі прикордонних нарядів: прикордонне відомство посилило заходи з охорони державного кордону ще напередодні Різдвяних і новорічних свят
Минулої доби, 31 грудня, інтенсивність пасажиро-транспортного потоку була невеликою. Загалом через п'ять КПВВ цього дня попрямувало 10,2 тисячі осіб та 1,6 тисячі транспортних засобів.
Останнього дня 2019 року до України в Фото: epravda.com.ua

175 тисяч громадян було оформлено минулої доби, 31 грудня 2019 року, на в'їзд і виїзд із України, зокрема до України попрямувало майже 95 тисяч осіб, а тих, хто виїжджав із України було оформлено 80 тисяч осіб, повідомляє відділ комунікацій із засобами масової інформації Державної прикордонної служби України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується у повідомленні, протягом доби було також оформлено майже 30 тисяч транспортних засобів, що перетнули кордон.

Минулої доби було відмовлено у пропуску майже 100 особам, із них - понад 20 потенційним нелегальним мігрантам, виявлено дев’ять недійсних документів, 21 особу було затримано за незаконний перетин кордону.

Загалом новорічної ночі кордон держави охороняли майже 3,5 тисячі прикордонних нарядів: прикордонне відомство посилило заходи з охорони державного кордону ще напередодні Різдвяних і новорічних свят.

На лінії розмежування новорічна ніч пройшла спокійно. Всі контрольні пункти в'їзду-виїзду в середу відкрилися вчасно і працюють у штатному режимі.

Минулої доби, 31 грудня, інтенсивність пасажиро-транспортного потоку була невеликою. Загалом через п'ять КПВВ цього дня попрямувало 10,2 тисячі осіб та 1,6 тисячі транспортних засобів.

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01 01 2020 12:15
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