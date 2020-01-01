Останнього дня 2019 року до України в'їхало на 15 тис. осіб більше, ніж виїхало - Держприкордонслужба

Загалом новорічної ночі кордон держави охороняли майже 3,5 тисячі прикордонних нарядів: прикордонне відомство посилило заходи з охорони державного кордону ще напередодні Різдвяних і новорічних свят

Минулої доби, 31 грудня, інтенсивність пасажиро-транспортного потоку була невеликою. Загалом через п'ять КПВВ цього дня попрямувало 10,2 тисячі осіб та 1,6 тисячі транспортних засобів.

175 тисяч громадян було оформлено минулої доби, 31 грудня 2019 року, на в'їзд і виїзд із України, зокрема до України попрямувало майже 95 тисяч осіб, а тих, хто виїжджав із України було оформлено 80 тисяч осіб, повідомляє відділ комунікацій із засобами масової інформації Державної прикордонної служби України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується у повідомленні, протягом доби було також оформлено майже 30 тисяч транспортних засобів, що перетнули кордон.

Минулої доби було відмовлено у пропуску майже 100 особам, із них - понад 20 потенційним нелегальним мігрантам, виявлено дев’ять недійсних документів, 21 особу було затримано за незаконний перетин кордону.

Загалом новорічної ночі кордон держави охороняли майже 3,5 тисячі прикордонних нарядів: прикордонне відомство посилило заходи з охорони державного кордону ще напередодні Різдвяних і новорічних свят.

На лінії розмежування новорічна ніч пройшла спокійно. Всі контрольні пункти в'їзду-виїзду в середу відкрилися вчасно і працюють у штатному режимі.

Минулої доби, 31 грудня, інтенсивність пасажиро-транспортного потоку була невеликою. Загалом через п'ять КПВВ цього дня попрямувало 10,2 тисячі осіб та 1,6 тисячі транспортних засобів.

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