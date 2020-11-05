Київське "Динамо" з 12 травня відновлює тренувальний процес

"Готуючись до відновлення повноцінного тренувального процесу, вся перша команда "Динамо", тренерський штаб і персонал команди здали ПЛР-тести на COVID-19"

"На вівторок, 12 травня, заплановано довгоочікуване для гравців київського "Динамо" повернення до повноцінного тренувального процесу. Команда збереться на НТБ "Динамо" в Конча-Заспі о 10:00 і проведе перше тренування після впровадження карантинних обмежень в Україні", -йдеться в повідомленні на офіційному сайті "Динамо".

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) 12 травня відновить тренувальний процес, гравці, тренерський штаб і персонал команди пройшли тестування на коронавірус, повідомляє прес-служба клубу, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"На вівторок, 12 травня, заплановано довгоочікуване для гравців київського "Динамо" повернення до повноцінного тренувального процесу. Команда збереться на НТБ "Динамо" в Конча-Заспі о 10:00 і проведе перше тренування після впровадження карантинних обмежень в Україні", -йдеться в повідомленні на офіційному сайті "Динамо".

Зазначається, що майже два місяці футболісти підтримували фізичну форму в індивідуальному режимі за наданою тренерським штабом програмою. Так, гравці тренувалися вдома, виконували індивідуальну бігову роботу і роботу з м'ячем на базі в маленьких групах.

"Готуючись до відновлення повноцінного тренувального процесу, вся перша команда "Динамо", тренерський штаб і персонал команди здали ПЛР-тести на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, з 11 травня Кабінет Міністрів України у зв'язку з пом'якшенням карантинних заходів дозволив проведення командних тренувань спортсменів. Так, уряд зняв заборону на підготовку професійних команд з умовою обов'язкового дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

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