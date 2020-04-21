Польща планує поновити футбольний сезон 31 травня матчами без глядачів

Польський футбольний союз вирішив поновити чемпіонат до початку літа.

"Ми маємо 40 днів, щоб відновити чемпіонат. Очікуємо, що сезон поновиться 31 травня матчами без вболівальників, 27 травня відбудуться перенесені поєдинки Кубка. А вже 10 травня команди повернуться для тренувань під пильним наглядом медичного персоналу.

Потрібно почати грати, щоб продемонструвати, що польський футбол живий. Не можна чекати, поки коронавірус повністю зникне - тоді ми залишимося без футболу на півроку. Прагнемо дати можливість клубам вирішувати суперечки на полі, а не в кабінетах", - цитує Бонека "Футбол24".

Нагадаємо, що у футболному чемпіонаті Польщі виступають українці Володимир Костевич і Богдан Бутко ("Лех"), Олексій Дитятьєв ("Краковія"), Руслан Бабенко ("Ракув"). Богдан Бутко грає за "Лех" на правах оренди з донецького "Шахтаря".

За інформацією Sportarena, наразі захисник познанського "Леха" і збірної України Богдан Бутко знаходиться на карантині після повернення до Польщі. Він відновив тренування в індивідуальному режимі, і програма українця нічим не відрізняється від партнерів по команді. Пандемія коронавірусу зупинила Екстраклясу в Польщі на 25 турів. Матчі чемпіонату Польщі не проводяться з 9 березня.

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