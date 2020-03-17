Київське метро закривається з 23-ої години 17 березня

"Київ живе в умовах суворих обмежувальних заходів. Згідно з рішенням урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та постанови Кабінету міністрів, Київ повинен закрити метрополітен"

Сьогодні, 17 березня з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у себе на сторінці у Facebook, передає УКРІНФОРМ.

"Київ живе в умовах суворих обмежувальних заходів. Згідно з рішенням урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та постанови Кабінету міністрів, Київ повинен закрити метрополітен. Так само, як Дніпро та Харків. Тому сьогодні з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня", - сказав Кличко.

За його словами, наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро.

"Я закликаю киян піклуватися про своє здоров'я та безпеку і залишатися вдома. Ті ж, кому потрібно в цій ситуації їздити на роботу, мають берегти себе і оточуючих - користуватися засобами індивідуального захисту", - додав мер.

Нагадаємо, що більшість людей, інфікованих новим коронавірусом, переносять його як звичайний ГРВІ.