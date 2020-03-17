Більшість людей переносить коронавірус, як звичайне ГРВІ
Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я, передає УКРІНФОРМ.
"Більшість людей, що хворіють на новий коронавірус, переносять його як звичайний ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником.Так, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від Covid-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих ця недуга не матиме таких наслідків", - йдеться у повідомленні.
В ЦГЗ нагадали правила для убезпечення від інфікування: уникати контакту з людьми із симптомами ГРВІ (мінімальна дистанція — 1,5 метра), не торкатися обличчя, зокрема очей, носа та рота; термічно обробляти продукти; часто мити руки впродовж 20 — 40 секунд теплою водою з милом або обробляти долоні антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.
У разі появи перших симптомів ГРВІ необхідно невідкладно звернутися до свого сімейного лікаря.
У ЦГЗ наголосили, що медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її повинні лише люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, що доглядають за хворими.
Нагадаємо, що управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США вже схвалило новий тест. Це прискорить виявлення інфікованих, що допоможе зменшити поширення Covid-19.
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