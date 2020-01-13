Київські аеропорти за рік обслужили майже 18 млн пасажирів
Пасажиропотік в аеропорту "Бориспіль" за рік становив 15,26 млн осіб, що на 21% більше за результат 2018 року, пише avianews.com,передає LB.ua.
14,16 млн осіб скористалися міжнародними рейсами (+22%), 1,1 млн - вилетіли або прилетіли внутрішніми рейсами (+8%).
Кількість рейсів в аеропорту "Бориспіль" у 2019 році зросла на 14% порівняно з 2018 роком і становила 110 660. Із них 97 428 рейсів були міжнародними (+16%), 13 232 рейси - внутрішніми (+1%).
Пасажиропотік у міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) скоротився на 7%, до 2,62 млн осіб. Про це йдеться у фейсбуці аеропорту.
2,56 млн осіб скористалися міжнародними рейсами і тільки 59 тис. - внутрішніми.
Кількість рейсів за рік скоротилася на 8%, до 27 697, з них міжнародних було 23 367, внутрішніх - 4 330.
Найпопулярнішими міжнародними напрямками аеропорту "Київ" у 2019 році були Мінськ, Варшава, Шарм-ель-Шейх, Відень, Рим, Берлін, Франкфурт-на-Майні, а внутрішніми - Одеса, Запоріжжя, Львів.
Нагадаємо, що упродовж 2019 року в київському метрополітені зафіксували 806 злочинів.
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