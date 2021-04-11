Київські школярі продовжать навчання дистанційно - Кличко

Учні столичних шкіл поки що займатимуться на дистанційному навчанні, оскільки багато дітей хворіють на COVID-19, а також є летальні випадки.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише "Інтерфакс-Україна". "Учні повернуться до шкіл після покращення епідемічної ситуації. Сподіваємося, що це відбудеться незабаром. Важливо на сьогодні - утримати ситуацію. Тому що йдеться про здоров'я та життя людей", - заявив Кличко на засіданні Київської міської ради у четвер, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації. Нагадаємо, що у Чернівецькій області з 1 листопада школи мають піти на дистанційне навчання або продовжити канікули терміном на два тижні. Обрати той чи інший варіант заклади зможуть самостійно.

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