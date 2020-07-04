Київському "Динамо" потрібен тренер, який буде схожий на Сергія Реброва
Колишній форвард вважає, що команді потрібен новий наставник, повідомляє Champion.com.ua.
"Моя думка - нинішньому "Динамо" потрібен тренер. Ніяких каменів в город Михайличенка, але потрібна людина, як Ребров прийшов в Динамо. Тоді результати були плачевні, жахливі, 3-4 місце. Ну це куди? Прийшла людина, яка вірить у футболістів. Він знав, що потрібно робити, знав, внаслідок чого це потрібно зробити.
Не можу сказати, що футболісти "Динамо" погані, це ж неправда. Це відверта брехня. Такого не буває, щоб всі були погані. Потрібен план дій і тренер, який буде вкладати душу і всі свої сили, щоб вибудувати команду, щоб радувати вболівальників результатами, як вийшло у Реброва", - сказав Кравець.
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