Київському "Динамо" потрібен тренер, який буде схожий на Сергія Реброва Ексгравець "Динамо" та Збірної Україна Артем Кравець висловився про тренера "киян"

"Моя думка - нинішньому "Динамо" потрібен тренер. Ніяких каменів в город Михайличенка, але потрібна людина, як Ребров прийшов в Динамо. Тоді результати були плачевні, жахливі, 3-4 місце. Ну це куди? Прийшла людина, яка вірить у футболістів. Він знав, що потрібно робити, знав, внаслідок чого це потрібно зробити".

Артем Кравець. Фото: Кореспондент

Колишній форвард вважає, що команді потрібен новий наставник, повідомляє Champion.com.ua. "Моя думка - нинішньому "Динамо" потрібен тренер. Ніяких каменів в город Михайличенка, але потрібна людина, як Ребров прийшов в Динамо. Тоді результати були плачевні, жахливі, 3-4 місце. Ну це куди? Прийшла людина, яка вірить у футболістів. Він знав, що потрібно робити, знав, внаслідок чого це потрібно зробити. Не можу сказати, що футболісти "Динамо" погані, це ж неправда. Це відверта брехня. Такого не буває, щоб всі були погані. Потрібен план дій і тренер, який буде вкладати душу і всі свої сили, щоб вибудувати команду, щоб радувати вболівальників результатами, як вийшло у Реброва", - сказав Кравець.

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