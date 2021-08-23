Київський фунікулер відновлює роботу 23 серпня
Про це повідомили у комунальному підприємстві "Київпастранс", цитує Київська міська державна адміністрація, пише "Громадське".
Цього року система безпеки вагонів фунікулеру традиційно успішно пройшла статичні та динамічні випробування під великим навантаженням. Також фахівці обстежили колії, контактну мережу і відремонтували вагони підіймачів.
Ремонтні роботи у фунікулері проводять щороку влітку через найменший пасажиропотік. У липні-серпні фунікулером користуються до 2 тисяч пасажирів на день - це майже вдвічі менше, ніж в інші сезони.
Торік, у 2020-му, під час планового ремонту фунікулеру спеціалісти провели ремонтні роботи в машинному залі, замінили шпали та відремонтували контактну мережу. Також замінили колеса вагонів і частково обшивку. Вагони також успішно пройшли статичні та динамічні випробування під великим навантаженням.
Зазначимо, що у фунікулері, як у всьому громадському транспорті столиці, діє обов’язковий масковий режим.
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