Київський іподром стане інвестиційно привабливим об’єктом столиці - Терентьєв

У Київській міській раді підтримали рішення щодо відведення земельної ділянки КП "Київський іподром" з метою зробити об'єкт інвестиційно привабливим та сучасним.

Таке рішення підтримано 91 депутатом на пленарному засіданні II сесії Київміськради IX скликання сьогодні, 31 серпня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Відведення землі київському іподрому стане справжнім захистом підприємства від недоброчесних забудовників, які вже багато років намагаються відібрати ці землі. Оформлення земельної ділянки дасть поштовх створенню позитивного інвестиційного іміджу київського іподрому для розвитку кінного спорту у столиці", - зазначив Михайло Терентьєв.

"Передача землі на баланс комунального підприємства допоможе презентувати інвестиційну привабливість київського іподрому та відкрити перспективи залучення інвестиційних коштів у його розвиток", - додали на підприємстві.

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