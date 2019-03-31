Київський штаб Зеленського запланував розваги в день виборів

У програмі штабу заплановані турніри з аеро-хокею, PlayStation та пінг-понгу з Зеленським

Штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського розпочав роботу. Поки там перебуває всього кілька журналістів.

У приміщенні кілька залів. Один - для прес-конференцій, а в інших розташований бар та зони для розваг. У штабі стоять тенісний стіл та ігрові приставки, повідомляє "theБабель".

У програмі штабу заплановані турніри з аеро-хокею, PlayStation та пінг-понгу з Зеленським.

Ввечері, після закриття виборчих дільниць, у штабі виступатиме Валерій Жидков - автор студії "Квартал 95".



Фото: thebabel.com.ua

О 00:30 у штабі кандидата в президенти має відбутися чемпіонат із караоке.



Фото: thebabel.com.ua

Нагадаємо, офіційно результати голосування повинні бути встановлені до 10 квітня включно. Якщо ніхто з кандидатів не набере понад 50%, то на 21 квітня має бути призначений другий тур виборів.