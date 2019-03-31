ПОЛІТИКА НОВИНИШтаб кандидата в президенти Володимира Зеленського розпочав роботу. Поки там перебуває всього кілька журналістів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київський штаб Зеленського запланував розваги в день виборів
У програмі штабу заплановані турніри з аеро-хокею, PlayStation та пінг-понгу з Зеленським
Фото: скріншот з відео
У приміщенні кілька залів. Один - для прес-конференцій, а в інших розташований бар та зони для розваг. У штабі стоять тенісний стіл та ігрові приставки, повідомляє "theБабель".
У програмі штабу заплановані турніри з аеро-хокею, PlayStation та пінг-понгу з Зеленським.
Ввечері, після закриття виборчих дільниць, у штабі виступатиме Валерій Жидков - автор студії "Квартал 95".
Фото: thebabel.com.ua
О 00:30 у штабі кандидата в президенти має відбутися чемпіонат із караоке.
Фото: thebabel.com.ua
Нагадаємо, офіційно результати голосування повинні бути встановлені до 10 квітня включно. Якщо ніхто з кандидатів не набере понад 50%, то на 21 квітня має бути призначений другий тур виборів.
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31 03 2019 11:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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