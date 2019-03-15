Київський суд арештував американського наркобарона
"Суд застосував екстрадиційний арешт строком на 40 діб до громадянина США, котрий перебуває в міжнародному розшуку за обвинуваченням в керуванні потужною злочинною організацією, що налагодила масовий збут наркотичних речовин з використанням популярних месенджерів та соціальних мереж", - повідомляє прокуратура Києва.
У прокуратурі нагадали, що 34-річного главу наркокартелю затримали 12 березня.
Відповідно до ухвали суду, затриманий перебуватиме під вартою у Київському СІЗО до вирішення питання щодо його екстрадиції на запит Ізраїлю.
Нагадаємо, що Служба безпеки спільно з поліцією Ізраїлю заблокувала діяльність найбільшої за останнє десятиліття міжнародної мережі Інтернет-торгівлі наркотиками.
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