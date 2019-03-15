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Київський суд арештував американського наркобарона

"Суд застосував екстрадиційний арешт строком на 40 діб"
Громадянина США, якого 12 березня затримали за організацію потужного наркокартелю, арештували на 40 діб.
Київський суд арештував американського наркобарона Фото: Прокуратура Києва

"Суд застосував екстрадиційний арешт строком на 40 діб до громадянина США, котрий перебуває в міжнародному розшуку за обвинуваченням в керуванні потужною злочинною організацією, що налагодила масовий збут наркотичних речовин з використанням популярних месенджерів та соціальних мереж", - повідомляє прокуратура Києва.

У прокуратурі нагадали, що 34-річного главу наркокартелю затримали 12 березня.

Відповідно до ухвали суду, затриманий перебуватиме під вартою у Київському СІЗО до вирішення питання щодо його екстрадиції на запит Ізраїлю.

Нагадаємо, що Служба безпеки спільно з поліцією Ізраїлю заблокувала діяльність найбільшої за останнє десятиліття міжнародної мережі Інтернет-торгівлі наркотиками.

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15 03 2019 14:53
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