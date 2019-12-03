У Києві затримали ватажка міжнародного наркокартелю, - СБУ

До синдикату входило понад 13 тисяч осіб

Служба безпеки спільно з поліцією Ізраїлю заблокувала діяльність найбільшої за останнє десятиліття міжнародної мережі Інтернет-торгівлі наркотиками.

У 2017 році громадянин Ізраїлю в одному із соціальних месенджерів створив Інтернет-канал для збуту оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин, інформує прес-служба СБУ 12 березня.

За кілька років нелегальний бізнес розширився і такі "торговельні майданчики" почали функціонувати в інших соціальних мережах.

За даними слідства, географія злочинної діяльності наркоторгівців розповсюджувалася на країни Південної та Північної Америки, Європейського Союзу, Близького Сходу, Азії та Африки.

До синдикату входило понад 13 тисяч осіб, у тому числі контрабандисти, дилери, адміністратори груп у соцмережах.

Зазначається, що 12 березня в Києві затримали главу наркокартелю, куди він прибув для налагодження "бізнес-зв`язків" з представниками місцевих кримінальних кіл.

Наразі іноземця передали працівникам Національної поліції для організації його екстрадиції до країни походження.