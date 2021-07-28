Київський Центр гендерної рівності: до 20% звернень щодо домашнього насильства – від чоловіків

До перейменування центру до нас надходило близько 5% звернень від чоловіків, а наразі статистика змінилася

До Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству 15-20% звернень про домашнє насильство надійшли від чоловіків.

Про це повідомила директорка центру Тетяна Зотова під час круглого столу-презентації в Укрінформі на тему "Досягнення та перспективи столиці у наданні послуг особам, постраждалим від насильства".

"Насильство ‒ це не тільки про жінок. Наш центр тому і називається Центром гендерної рівності, тому що допомогу у вигляді різних соціальних послуг можуть отримати як чоловіки, так і жінки... Ми маємо 15-20% звернень від чоловіків, які страждають від домашнього насильства і потребують тимчасового безпечного місця перебування", ‒ сказала вона.

Зотова зазначила, що статистика звернень чоловіків зросла впродовж останніх півтора року у зв’язку з перейменуванням і, відповідно, переформатуванням діяльності центру.

"До перейменування центру до нас надходило близько 5% звернень від чоловіків, а наразі статистика змінилася", ‒ додала вона.

Директорка центру також розповіла, що діяльність закладу спрямована на реалізацію рівних прав жінок і чоловіків шляхом забезпечення гендерної рівності в усіх сферах суспільного життя, реалізації соціально-освітніх програм та курсів, а також на надання соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Як повідомлялося, розпорядженням Київської міської державної адміністрації № 677 від 7 травня 2020 року Київський міський Центр по роботі з жінками перейменовано у Київський міський Центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству.