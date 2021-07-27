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В Австралії відкрили перший притулок для чоловіків-жертв домашнього насильства

Цей центр, як зазначається, пропонуватиме скривдженим чоловікам їжу та проживання (захищені та мебльовані номери), транспорт до медичних установ, а також цілодобову допомогу на місці
Перший в історії притулок для домашнього насильства для чоловіків, що стали жертвами домашнього насильства, відкрився в австралійському Квінсленді.
В Австралії відкрили перший притулок для чоловіків-жертв домашнього насильства Фото: SergIllin/Depositphotos
Про це повідомляє Ladbible.
 
Так, Sheltered By Grace допомагатиме місцевим чоловікам старше 25 рятуватися від жорстоких та кривдних стосунків та надаватиме їм всебічну підтримку, в першу чергу психологічну.
 
Цей центр, як зазначається, пропонуватиме скривдженим чоловікам їжу та проживання (захищені та мебльовані номери), транспорт до медичних установ, а також цілодобову допомогу на місці.
 
Співробітники також пропонують пацієнтам щотижневі групові дискусії, щоб допомогти жертвам домашнього насильства відкрити свій досвід, а також вивчення Біблії й церковні служби.
 
Співзасновник Sheltered By Grace Джейсон Лоук наголосив, що по всій Австралії наразі "вкрай потрібне доступне й термінове житло" для чоловіків, що стикаються зі складними життєвими обставинами.
 
Це перший подібного роду притулок в історії країни.
 
Згідно з останніми даними статистики, 1 із 16 чоловіків в Австралії пережив фізичне чи сексуальне насильство з боку своєї "другої половини".
 
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27 07 2021 12:14
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