У Польщі під виглядом онлайн-магазину косметики запрацював проєкт допомоги жертвам домашнього насилля
Про це повідомляє The First News, пише "Громадське".
Люди, які страждають від фізичного або психологічного насилля, можуть відвідати сторhttps://zzz.www.facebook.com/rumiankiibratki/інку фіктивного магазину у Facebook і відправити повідомлення про один з рекламованих продуктів натуральної косметики для тіла. Після цього оператори веб-сайту поцікавляться самопочуттям жертви й у разі потреби викличуть поліцію за адресою, вказаною для доставки.
З початком карантину загальна кількість випадків домашнього насилля збільшилась.
Від моменту запуску сайту, 12 квітня, на нього підписалося вже близько 10 тисяч людей і понад 40 звернулися по допомогу.
Щоб сторінка магазину виглядала переконливо, Пашко розмістила фотографії різних фірмових кремів, бальзамів і мила.
Від початку карантину в Україні кількість дзвінків на гарячу лінію по запобіганню домашньому насильству зросла на 30%.
Нагадаємо, що МВС запустило у Telegram чат-бот для протидії домашньому насильству
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