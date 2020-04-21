У Польщі під виглядом онлайн-магазину косметики запрацював проєкт допомоги жертвам домашнього насилля

Від моменту запуску сайту, 12 квітня, на нього підписалося вже близько 10 тисяч людей і понад 40 звернулися по допомогу.

Польська школярка Христина Пашко запустила проєкт допомоги жертвам домашнього насилля під виглядом онлайн-магазину натуральної косметики "Rumianki i bratki" (Ромашки й Анютині вічка).

Про це повідомляє The First News, пише "Громадське".

Люди, які страждають від фізичного або психологічного насилля, можуть відвідати сторhttps://zzz.www.facebook.com/rumiankiibratki/інку фіктивного магазину у Facebook і відправити повідомлення про один з рекламованих продуктів натуральної косметики для тіла. Після цього оператори веб-сайту поцікавляться самопочуттям жертви й у разі потреби викличуть поліцію за адресою, вказаною для доставки.

З початком карантину загальна кількість випадків домашнього насилля збільшилась.

Від моменту запуску сайту, 12 квітня, на нього підписалося вже близько 10 тисяч людей і понад 40 звернулися по допомогу.

Щоб сторінка магазину виглядала переконливо, Пашко розмістила фотографії різних фірмових кремів, бальзамів і мила.

Від початку карантину в Україні кількість дзвінків на гарячу лінію по запобіганню домашньому насильству зросла на 30%.

Нагадаємо, що МВС запустило у Telegram чат-бот для протидії домашньому насильству