Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Польщі під виглядом онлайн-магазину косметики запрацював проєкт допомоги жертвам домашнього насилля

Від моменту запуску сайту, 12 квітня, на нього підписалося вже близько 10 тисяч людей і понад 40 звернулися по допомогу.
Польська школярка Христина Пашко запустила проєкт допомоги жертвам домашнього насилля під виглядом онлайн-магазину натуральної косметики "Rumianki i bratki" (Ромашки й Анютині вічка).
У Польщі під виглядом онлайн-магазину косметики запрацював проєкт допомоги жертвам домашнього насилля Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє The First News, пише "Громадське".

Люди, які страждають від фізичного або психологічного насилля, можуть відвідати сторhttps://zzz.www.facebook.com/rumiankiibratki/інку фіктивного магазину у Facebook і відправити повідомлення про один з рекламованих продуктів натуральної косметики для тіла. Після цього оператори веб-сайту поцікавляться самопочуттям жертви й у разі потреби викличуть поліцію  за адресою, вказаною для доставки.

З початком карантину загальна кількість випадків домашнього насилля збільшилась. 

Від моменту запуску сайту, 12 квітня, на нього підписалося вже близько 10 тисяч людей і понад 40 звернулися по допомогу. 

Щоб сторінка магазину виглядала переконливо, Пашко розмістила фотографії різних фірмових кремів, бальзамів і мила.

Від початку карантину в Україні кількість дзвінків на гарячу лінію по запобіганню домашньому насильству зросла на 30%.

Нагадаємо, що МВС запустило у Telegram чат-бот для протидії домашньому насильству

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 04 2020 17:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Українців Америки закликають відзначити походження у переписі населення

Українців Америки закликають відзначити походження у переписі населення

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.