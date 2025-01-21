Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Вперше в історії жінка стане губернатором Ватикану

21 січня 2025, 14:18
Вперше в історії жінка стане губернатором Ватикану
Фото: GETTY IMAGES
Наразі ним є архієпископ, якому 79 років.

В березні цьорго року Папа Римський Франциск призначить на посаду губернатора Ватикану черницю Раффаеллу Петріні.

Про це пише портал Vatican News.

З 2021 року Петріні обіймала посаду генерального секретаря губернаторства Ватикану, але з  вже березня вона отримає посаду губернатора карликової країни.

Наразі головою уряду Ватикану є архієпископ Фернанд Вергес Альсаг, якому 79 років.

Раніше сестру Сімону Брамбіллу призначили префектом дикастерії богопосвяченого життя.

На початку року Папа Франциск призначив італійську черницю Симону Брамбіллу головою департаменту, яка керує релігійними орденами Католицької церкви.

"Праця жінок у Курії — це річ, що розвивалася повільно, але показала себе добре. Тепер ми маємо їх багато", - заявив він.

 
Ватиканжінкагубернатор Ватикану

Останні матеріали

Інавгурація Трампа. Хто сповнений оптимізму, а хто – страху?
Політика
Інавгурація Трампа. Хто сповнений оптимізму, а хто – страху?
Переклад iPress – 21 січня 2025, 12:02
Про глибокі удари обох сторін. Як це росіяни не влучили у
Політика
Про глибокі удари обох сторін. Як це росіяни не влучили у "суперсекретну базу НАТО" на глибині 900 м? – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 січня 2025, 06:45
Хто цього разу приборкає Дональда Трампа? Крутіться, крутіться задля мандрівного цирку Білого дому – Саймон Тісдалл
Політика
Хто цього разу приборкає Дональда Трампа? Крутіться, крутіться задля мандрівного цирку Білого дому – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 20 січня 2025, 15:24
За мить до нового світу. Чи збережуться санкції за Трампа та про роль українських глибоких ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
За мить до нового світу. Чи збережуться санкції за Трампа та про роль українських глибоких ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 січня 2025, 12:34
І знов про некомпетентність командування. Україна фактично втратила ще одну бригаду – Том Купер
Політика
І знов про некомпетентність командування. Україна фактично втратила ще одну бригаду – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2025, 01:52
Політика
"Це не на часі... зараз". Потрібна зміна принципів і схеми побудови укріплень – Том Купер
Переклад iPress – 17 січня 2025, 12:59
Чому Гренландія? А Канада, Мексика, Панама... – Тімоті Снайдер
Політика
Чому Гренландія? А Канада, Мексика, Панама... – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 17 січня 2025, 07:46
Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Політика
Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2025, 14:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється