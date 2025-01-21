Вперше в історії жінка стане губернатором Ватикану

Наразі ним є архієпископ, якому 79 років.

В березні цьорго року Папа Римський Франциск призначить на посаду губернатора Ватикану черницю Раффаеллу Петріні.

Про це пише портал Vatican News.

З 2021 року Петріні обіймала посаду генерального секретаря губернаторства Ватикану, але з вже березня вона отримає посаду губернатора карликової країни.

Наразі головою уряду Ватикану є архієпископ Фернанд Вергес Альсаг, якому 79 років.

Раніше сестру Сімону Брамбіллу призначили префектом дикастерії богопосвяченого життя.

На початку року Папа Франциск призначив італійську черницю Симону Брамбіллу головою департаменту, яка керує релігійними орденами Католицької церкви.

"Праця жінок у Курії — це річ, що розвивалася повільно, але показала себе добре. Тепер ми маємо їх багато", - заявив він.