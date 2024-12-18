Розбіжності у ЄС гальмують оновлення правил протидії сексуальному насильству над дітьми

У Європі, як і в усьому світі, зростає кількість випадків сексуального насильства щодо неповнолітніх.

У Євросоюзі мають намір оновити директиву по боротьбі з сексуальним насильством і сексуальною експлуатацією дітей. Її було ухвалено 2011 року і відтоді вона не оновлювалася.

Про це повідомляє Euronews.

Тим часом у Європі зростає кількість випадків сексуального насильства щодо неповнолітніх, а з розвитком нових технологій з'явилися і нові форми насильства, з якими необхідно боротися.

Було вироблено нові положення, однак перед самим ухваленням виникли розбіжності у формулюваннях, а також виключено деякі пункти із запропонованого Єврокомісією оновленого документа.

Зокрема, Бельгія, Фінляндія та Ірландія висловили жаль з приводу виключення деяких важливих пунктів з остаточного тексту за пропозицією міністрів юстиції деяких країн.

"Ми глибоко шкодуємо, що більшість держав-членів не змогли підтримати більш амбітний підхід, спрямований на забезпечення того, щоб діти, які досягли віку сексуальної згоди, отримували найсильніший та найохопніший правовий захист від небажаних сексуальних дій", - ідеться в пресрелізі семи держав-членів.

Регіональна координаторка ECPAT International в ЄС Ізалін Вітторські стурбована тим, що держави-члени виступили проти продовження терміну давності притягнення до відповідальності.

Вона також шкодує, що Рада не торкнулася теми «грумінгу» - процесу, під час якого дорослий навмисно встановлює близькі, довірчі стосунки з неповнолітнім з метою подальшого спокушання.

"Держави-члени прямо відмовилися вказати в тексті, що дитина, яка перебувала в стані шоку або сп'яніння, вважається такою, що не дала згоди на сексуальні стосунки", - додає вона.

Передбачається, що Пропозиція Єврокомісії уточнить визначення сексуального насильства щодо неповнолітніх і покарання за протиправні дії в ЄС.

Також буде оновлено кримінальне законодавство, що передбачає кримінальну відповідальність за зґвалтування дітей, трансльоване в прямому ефірі в Інтернеті, зберігання та обмін посібниками для педофілів і підробку матеріалів про насильство над дітьми.

Євродепутатам пропонується також прописати пункт про збільшення строків давності притягнення до відповідальності. Адже багато дітей залишаються з цією травмою на все життя і готові навіть через роки звертатися до суду для встановлення справедливості.

Текст ще може бути змінений. Після голосування євродепутатів відбудуться тристоронні переговори між Єврокомісією, Радою ЄС і Європарламентом.

За оцінками, кожна п'ята дитина в Європі стає жертвою сексуального насильства в тій чи іншій формі. Лише 2022 року в ЄС було зареєстровано 1,5 мільйона повідомлень про сексуальне насильство над дітьми.

Міністри також не змогли дійти згоди щодо іншого документа - регламенту, спрямованого на боротьбу з сексуальним насильством над дітьми в Інтернеті, який зобов'яже платформи виявляти і видаляти контент, що зображує сексуальне насильство над неповнолітніми. Ця пропозиція викликала суперечки між захисниками прав дітей і лобістами захисту приватного життя.

Нагадаємо, моніторингова місія ООН з прав людини від 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2024 року задокументувала в Україні 376 випадків сексуального насильства, пов’язаного з війною.