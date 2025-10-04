Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Вперше в історії Японії уряд очолить жінка

04 жовтня 2025, 12:43
Вперше в історії Японії уряд очолить жінка
Фото: з вільного доступу
Політикиня була єдиною жінкою з пʼяти кандидатів, що брали участь у перегонах.

Колишню міністерку економічної безпеки Японії Санае Такаїчі обрали головою правлячої Ліберально-демократичної партії. Майже напевно вона стане першою жінкою-премʼєром країни.

Про це пишуть The Japan Times і Reuters.

У минулому Такачі прославилась як консервативна націоналістка. Її героїня — перша премʼєрка Великої Британії Маргарет Тетчер.

Політикиня була єдиною жінкою з пʼяти кандидатів, що брали участь у перегонах. У другому турі вона перемогла міністра сільського господарства Шінджіро Коїдзумі, отримавши 185 голосів проти 156.

"Я радше відчуваю, як важко буде відтепер, ніж радію. Ми не зможемо відбудувати партію, якщо я не отримаю допомоги від усіх, усіх поколінь. Я відкину баланс між роботою й особистим життям — працюватиму, працюватиму, працюватиму і працюватиму", — сказала Такаїчі після свого обрання.

Тим часом Коїдзумі заявив, що партія повинна обʼєднатися під керівництвом нової лідерки, і подякував своїм прихильникам за їхні зусилля.

Очікується, що позачергову сесію парламенту, щоб обрати премʼєр-міністра скличуть у середині жовтня. Хоча коаліція ЛДП і партії «Комейто» не має більшості в обох палатах парламенту, очікують, що премʼєр-міністром оберуть її кандидата, оскільки опозиційні партії не можуть згуртуватися для підтримки власного.

Такаїчі заявила, що прагне розширити коаліцію перед голосуванням за обрання премʼєр-міністра. Вона сказала, що ключовими напрямками політики для будь-якого нового партнера по коаліції будуть перегляд конституції, національна безпека і дипломатія, а також економіка.

Такаїчі — прихильниця "абеноміки" (стратегії, названої на честь покійного премʼєр-міністра Сіндзо Абе, чиїм протеже була Такаїчі), спрямованої на стимулювання економіки за допомогою агресивних витрат і мʼякої монетарної політики. Вона раніше критикувала підвищення процентних ставок Банком Японії.

