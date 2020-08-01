«Київстар» тимчасово скасував плату за дзвінки в Іран, lifecel надав безкоштовні хвилини «З 8 по 10 січня 2020 кошти за дзвінки з мережі Київстар на номери мобільного або фіксованого зв’язку в Ірані стягуватися не будуть. Всі витрати на дзвінки повернуться протягом дня, коли був здійснений дзвінок»

У зв’язку з катастрофою українського літака в Ірані оператор мобільного зв’язку «Київстар» скасував з 8 до 10 січня плату за дзвінки до Ірану та всередині країни. Оператор lifecel надав абонентам безкоштовні хвилини.

Про це повідомили в прес-службі «Київстар» та lifecel, передає "Громадське". «З 8 по 10 січня 2020 кошти за дзвінки з мережі Київстар на номери мобільного або фіксованого зв’язку в Ірані стягуватися не будуть. Всі витрати на дзвінки повернуться протягом дня, коли був здійснений дзвінок», — йдеться у повідомленні. Lifecel надасть додаткові хвилини у межах своєї програми «Турбота крізь кордони». «Для того, щоб клієнти lifecell в Ірані могли зв'язатися зі своїми рідними та близькими, їм нараховано безкоштовно 20 хвилин голосових дзвінків в межах країни перебування та до України», — уточнили в компанії. Нагадаємо, що компанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) оприлюднила список загиблих членів екіпажу унаслідок падіння літака 8 січня в Ірані.

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