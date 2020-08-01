«Київстар» тимчасово скасував плату за дзвінки в Іран, lifecel надав безкоштовні хвилини
Про це повідомили в прес-службі «Київстар» та lifecel, передає "Громадське".
«З 8 по 10 січня 2020 кошти за дзвінки з мережі Київстар на номери мобільного або фіксованого зв’язку в Ірані стягуватися не будуть. Всі витрати на дзвінки повернуться протягом дня, коли був здійснений дзвінок», — йдеться у повідомленні.
Lifecel надасть додаткові хвилини у межах своєї програми «Турбота крізь кордони».
«Для того, щоб клієнти lifecell в Ірані могли зв'язатися зі своїми рідними та близькими, їм нараховано безкоштовно 20 хвилин голосових дзвінків в межах країни перебування та до України», — уточнили в компанії.
Нагадаємо, що компанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) оприлюднила список загиблих членів екіпажу унаслідок падіння літака 8 січня в Ірані.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків