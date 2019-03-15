"Київводоканал" оголосив тендер на реконструкцію Бортницької станції аерації

"Київводоканал" 15 березня оголосив міжнародний тендер з вибору генерального підрядника реконструкції Бортницької станції аерації.

Бортницька станція аерації - єдина очисна споруда стічних вод Києва та прилеглих міст і селищ. На станції проходять очистку всі побутові стічні води, а також стік промислових підприємств. Основні споруди та обладнання станції, побудованої ще за часів СРСР, уже давно зношене і не відповідає нинішнім нормам очищення. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на "Київводоканал".

У 2015 році Україна підписала кредитну угоду з Агентством міжнародної співпраці Японії (JICA) на 108,193 млрд єн (близько 970 млн доларів США) для реконструкції Бортницької станції. Кредит виділено на 40 років під 0,1% річних із пільговим періодом 10 років на оплату тіла кредиту.

За умовами кредиту, 30% загальної вартості будівельного контракту потрібно витратити на товари і послуги з Японії.

Передбачений термін реалізації проекту реконструкції Бортницької станції аерації - 6 років.

Нагадаємо, що в Україні 25 січня 2019 року набула чинності нова методика розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.