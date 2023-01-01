Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та росію у 2023 році

Про це він розповів у інтерв'ю під час Єдиного національного телемарафону.

З основного:

▪️ у рф лишилося ракет на 2 масованих удари по Україні — вони зменшують кількість, щоб тримати імітацію інтенсивності цих ракетних атак;

▪️ на одну ракетну атаку росії потрібно працювати 1,5-2 місяці;

▪️ до березня у рф буде критична ситуація з озброєнням;

▪️ виробництво білорусі не здатне забезпечити росію озброєнням;

▪️ промисловість рф не співставна з промисловістю радянського союзу, виробництво літаків стратегічної авіації відсутнє, це все старі літаки;

▪️ росіяни зіткнулися з великою проблемою виробництва моторесурсу;

▪️ ТУ-95 і ТУ-160 — основа російського авіапарку;

▪️ військова ситуація в Бахмуті не катастрофічна, там катастрофа з самим містом та руйнуваннями, яких завдали росіяни;

▪️ росіяни зазнають шалених втрат поблизу Бахмута;

▪️ протести в росії — це нереально, понад 70% росіян підтримують цю війну;

▪️ мобілізація у рф триває безперервно ще з березня 2022;

▪️ з 5 січня у рф готуються закрити кордони для виїзду росіянам віком до 55 років (з території рф та білорусі);

▪️ наступний рік принесе Україні радість і перемогу, а росії — трансфер влади;

▪️ перемога – це повернення у кордони 1991 року. Але це не стане "закінченням" усіх процесів, вони будуть досить тривалими.