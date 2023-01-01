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CУСПІЛЬСТВО

Кирило Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та росію у 2023 році

01 січня 2023, 15:33
Кирило Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та росію у 2023 році
Фото: LIGA.net
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та росію у 2023 році
Про це він розповів у інтерв'ю  під час Єдиного національного телемарафону. 
 
 
З основного:
 
▪️ у рф лишилося ракет на 2 масованих удари по Україні — вони зменшують кількість, щоб тримати імітацію інтенсивності цих ракетних атак;
▪️ на одну ракетну атаку росії потрібно працювати 1,5-2 місяці;
▪️ до березня у рф буде критична ситуація з озброєнням;
▪️ виробництво білорусі не здатне забезпечити росію озброєнням;
▪️ промисловість рф не співставна з промисловістю радянського союзу, виробництво літаків стратегічної авіації відсутнє, це все старі літаки;
▪️ росіяни зіткнулися з великою проблемою виробництва моторесурсу;
▪️ ТУ-95 і ТУ-160 — основа російського авіапарку;
▪️ військова ситуація в Бахмуті не катастрофічна, там катастрофа з самим містом та руйнуваннями, яких завдали росіяни;
▪️ росіяни зазнають шалених втрат поблизу Бахмута;
▪️ протести в росії — це нереально, понад 70% росіян підтримують цю війну;
▪️ мобілізація у рф триває безперервно ще з березня 2022;
▪️ з 5 січня у рф готуються закрити кордони для виїзду росіянам віком до 55 років (з території рф та білорусі);
▪️ наступний рік принесе Україні радість і перемогу, а росії — трансфер влади;
▪️ перемога – це повернення у кордони 1991 року. Але це не стане "закінченням" усіх процесів, вони будуть досить тривалими.
ГУРКирило Буданов

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