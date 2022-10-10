Кирило Тимошенко пройшовся по скляному мосту в Києві, щоб показати наслідки удару Наслідки ракетних обстрілів пішохідного мосту в центрі Києва. Атака виключно цивільних об’єктів щоб залякати нас

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко пройшовся пішохідним скляним мостом у Києві і показав воронку від російської ракети.

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

Відповідні фото та відео він опублікував у Телеграмі. "Наслідки ракетних обстрілів пішохідного мосту в центрі Києва. Атака виключно цивільних об’єктів щоб залякати нас", - зазначив Тимошенко. Як повідомлялося, у понеділок зранку росія здійснила масовані ракетні удари по Україні . Було випущено понад 80 ракет. Є руйнування об'єктів інфраструктури й жертви серед мирних жителів. Зокрема, у Києві загинули п'ятеро людей і понад 50 постраждали.

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