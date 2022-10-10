CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗаступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко пройшовся пішохідним скляним мостом у Києві і показав воронку від російської ракети.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кирило Тимошенко пройшовся по скляному мосту в Києві, щоб показати наслідки удару
Наслідки ракетних обстрілів пішохідного мосту в центрі Києва. Атака виключно цивільних об’єктів щоб залякати нас
Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo
Відповідні фото та відео він опублікував у Телеграмі.
"Наслідки ракетних обстрілів пішохідного мосту в центрі Києва. Атака виключно цивільних об’єктів щоб залякати нас", - зазначив Тимошенко.
Як повідомлялося, у понеділок зранку росія здійснила масовані ракетні удари по Україні. Було випущено понад 80 ракет. Є руйнування об'єктів інфраструктури й жертви серед мирних жителів. Зокрема, у Києві загинули п'ятеро людей і понад 50 постраждали.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 10 2022 18:05 МЕДІА
- ФОТО Музейний комплекс митрополита Шептицького створять у Львові
- ВІДЕО Перший трейлер анімаційного фільму за мотивами гри Super Mario Bros з'явився в мережі
- ФОТО Житлове містечко для українців відкрили у Данії
- Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс
- Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер
СТАТТІ