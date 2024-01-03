Кислиця написав листа Гутеррешу щодо реакції ООН на російську агресію

У документі постпред України озвучив думку щодо дієвої реакції ООН на удари російських окупантів по мирних містах України з метою терору.

На тлі триваючих масованих ударів росії по цивільних об'єктах України держави-члени Організації Об'єднаних Націй (ООН) мають посилити зусилля для позбавлення країни-агресора військового потенціалу, та змусити припинити вчиняти воєнні злочини.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у листі до генерального секретаря Організації Антоніу Гутерреша.

У документі постпред України озвучив думку щодо дієвої реакції ООН на удари російських окупантів по мирних містах України з метою терору.

"Дорогий Антоніу Гутерреш... Ці широкомасштабні напади, які не мають жодного військового підґрунтя і мають на меті лише тероризувати мирне населення та знищити цивільну інфраструктуру України, свідчать про те, що необхідні посилені та об'єднані зусилля держав-членів ООН, щоб позбавити агресора його військового потенціалу, змусити агресора припинити порушення Статуту ООН і повернутися до принципів міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

Український дипломат також вкотре порушив питання стосовно позбавлення рф повноважень в ООН та вигнання країни-агресора з Радбезу.

"Злочин агресії, воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені російською федерацією, вкотре свідчать про неприпустимість бездіяльності щодо нелегітимної присутності росії в Радбезі ООН", - наголосив Кислиця.

російська армія 2 січня знову атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед". Головною метою удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал", які були збиті.

Загалом сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети з 99. Незважаючи на результативну роботу ППО, у Києві та низці областей є постраждалі. Щонайменше п'ятьох людей було вбито та понад 100 поранених.