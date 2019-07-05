Кислиця вважає, що миротворчу місію ООН потрібно реформувати

“З наближенням 75-ї річниці заснування ООН наступного року, ми мусимо бути готовими чесно оцінити операції з підтримання миру нашої Організації: її досягнення і недоліки перед обличчям сучасних викликів - задля того, щоб наші зусилля з підтримання миру були потужнішими, ніж коли-небудь раніше”

Україна підтримує реформування миротворчості ООН, яке має відповідати викликам сучасного непередбачуваного світу, і закликає дати чесну оцінку миротворчих зусиль і загалом організації напередодні її 75-річчя наступного року.

Про це заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, виступаючи на дебатах Радбезу ООН “Інвестиції у мир: поліпшення безпеки та ефективності миротворців ООН”, повідомляє "Укрінформ".

“З попередніх виступів представників ООН видається беззаперечним, що аби відповідати викликам непередбачуваного світу, миротворчість ООН потребує подальшого реформування”, - заявив Кислиця.

Кислиця додав, що Україна продовжує брати участь у миротворчих операціях ООН навіть у час, коли сама чекає на рішення Ради Безпеки про відправлення миротворчого контингенту на окупований український Донбас.

“Блакитні шоломи з України брали участь у миротворчих місіях ООН по всьому світу. У багатьох випадках вони дійсно допомогли у досягненні миру - від Балкан до Ліберії. Залученість України до миротворчих зусиль ООН не припинилася навіть у часи військової агресії, яка досі триває проти країни”, - заявив він.

Кислиця вчергове нагадав, що питання міжнародного миру та безпеки нерозривно пов’язані з питаннями масштабних порушень прав людини і що саме такі порушення часто передують початку військових конфліктів. Він закликав звернути увагу на цей взаємозв’язок і попросив “деякі держави-члени ООН” не перешкоджати зусиллям з поєднання цих двох сфер діяльності ООН, оскільки “наслідки такої безвідповідальної поведінки ми можемо нині спостерігати по всьому світу”.

“Ми цілковито підтримуємо ініціативу генерального секретаря ООН з впровадження потужного та всебічного порядку денного реформування ООН “Дії з підтримання миру”. Безсумнівно, вже є відчутні результати, досягненні у впровадженні Декларації про спільні зобов’язання щодо операції з підтримання миру ООН, яка була ухвалена у вересні 2018 року, проте перед нами ще довгий шлях, аби досягти справді сучасної та ефективної миротворчості”, - зазначив Кислиця.

Серед проблем, які постають перед миротворцями ООН, український дипломат виділив незадовільний рівень безпеки персоналу, який призводить до високих втрат, а також недостатню ефективність та цілеспрямованість зусиль із забезпечення захисту цивільного населення як невід’ємної частини миротворчої діяльності. Загалом, Кислиця закликав перейти від “традиційної” миротворчості до “економних” та “розумних” операцій з підтримання миру.

“З наближенням 75-ї річниці заснування ООН наступного року, ми мусимо бути готовими чесно оцінити операції з підтримання миру нашої Організації: її досягнення і недоліки перед обличчям сучасних викликів - задля того, щоб наші зусилля з підтримання миру були потужнішими, ніж коли-небудь раніше”, - підсумував він.