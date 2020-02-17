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Китай близький до перемоги над коронавірусом
"Ми бачимо світло в кінці тунелю"
Фото: РБК-Україна
Китаю вдасться в недалекому майбутньому завдати поразки новому коронавірусу, заявив в суботу глава китайського МЗС Ван І, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ми бачимо світло в кінці тунелю", - сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки.
Також міністр запевнив, що ця епідемія не підірве китайську економіку. "Економіка Китаю здатна подолати цю проблему", - додав Ван І.
Він подякував низці країн, зокрема, Росії, за допомогу в боротьбі проти коронавірусу.
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17 02 2020 09:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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