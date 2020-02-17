Китай близький до перемоги над коронавірусом

"Ми бачимо світло в кінці тунелю"

Китаю вдасться в недалекому майбутньому завдати поразки новому коронавірусу, заявив в суботу глава китайського МЗС Ван І, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо світло в кінці тунелю", - сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки.

Також міністр запевнив, що ця епідемія не підірве китайську економіку. "Економіка Китаю здатна подолати цю проблему", - додав Ван І.

Він подякував низці країн, зокрема, Росії, за допомогу в боротьбі проти коронавірусу.

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