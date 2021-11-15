Китай будує корабель-космодром

Китай будує спеціально спроєктований корабель, призначений для морських пусків космічних ракет-носіїв.

Про це повідомляє Space.com, передає Укрінформ.

Як зазначається, габарити "корабля нового типу" становлять 162,5×40 метрів. Судно використовуватимуть поблизу нового космодрому в місті Хайян, розташованому на східному узбережжі Шаньдун. Очікується, що його введуть в експлуатауцію у 2022 році.

Судно буде оснащене необхідним обладнанням для підтримки пусків ракет-носіїв Long March 11, більших ракет - Smart Dragon, а також майбутніх носіїв на рідкому паливі.

У майбутньому нове судно планується використовувати як посадкову платформу для перших ступенів ракет-носіїв аналогічно тому, як це реалізовано в SpaceX, яка використовує такі платформи для посадки перших ступенів Falcon 9 і Falcon Heavy.

Як інформує видання, з появою нових комерційних аерокосмічних компаній, розробкою планів створення великих супутникових сузір'їв, а також підготовкою до польотів на нову орбітальну станцію, морський старт забезпечить Китаю більше варіантів для виведення кораблів у космічний простір. Крім того, гнучке позиціонування стартового майданчика робить простішим вибір оптимальної траєкторії польоту, щоб відпрацьовані щаблі ракет падали в море, а не на сушу, де поблизу можуть бути люди.

Наразі Китай вже здійснив два пуски твердопаливних ракет Long March 11 з акваторії Жовтого моря, для чого використовувалися переобладнані баржі. Це дозволило Китаю стати третьою країною, яка здійснила запуск космічної ракети з плавучої платформи. До цього подібні старти реалізовували в Росії та США.

На початку року повідомлялося про намір Китаю провести два-три морські пуски ракет Long March 11, але досі жоден із них не відбувся.

Очікується, що поява призначеного для морських стартів корабля допоможе знизити навантаження на чотири основні космодроми країни.

Китай вже виконав 41 пуск ракет-носіїв цього року, встановивши новий національний рекорд. Для порівняння, США виконали лише 39 пусків, з урахуванням ракет Rocket Lab, що запускаються з майданчика в Новій Зеландії.

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