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Китай будує ядерний підводний човен нового покоління

09 жовтня 2023, 09:14
Китай будує ядерний підводний човен нового покоління
Фото: structure.mil.ru
Китай почав виробництво нового покоління ядерних підводних човнів.

Це може стати проблемою для США і союзників, адже ці субмарини важко відстежити.

Про це пише Reuters.

"З’являється все більше доказів того, що Китай зробить підводний човен з балістичними ракетами типу 096 до кінця десятиліття. А його безшумність забезпечать російські технології", - розповідають аналітики і регіональні аташе з питань оборони.

Дослідження показують, що за новими суднами буде набагато важче стежити. 

Сім аналітиків та 3 військових аташе розказали, які перебувають в Азії - цей висновок достовірний.

Підводник у відставці та аналітик військово-морської технічної розвідки, один із дослідників цього підводного човна Крістофер Карлсон сказав, що тип 096 стане кошмаром. Їх буде дуже, дуже важко виявити.

Раніше ми писали, що Китай закриває в росії завод Candy.

 

Китайядерний підводний човен

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