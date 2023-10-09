Китай будує ядерний підводний човен нового покоління
Це може стати проблемою для США і союзників, адже ці субмарини важко відстежити.
Про це пише Reuters.
"З’являється все більше доказів того, що Китай зробить підводний човен з балістичними ракетами типу 096 до кінця десятиліття. А його безшумність забезпечать російські технології", - розповідають аналітики і регіональні аташе з питань оборони.
Дослідження показують, що за новими суднами буде набагато важче стежити.
Сім аналітиків та 3 військових аташе розказали, які перебувають в Азії - цей висновок достовірний.
Підводник у відставці та аналітик військово-морської технічної розвідки, один із дослідників цього підводного човна Крістофер Карлсон сказав, що тип 096 стане кошмаром. Їх буде дуже, дуже важко виявити.
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