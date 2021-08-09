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Китай готовий підтримувати зв'язок з урядом талібів у Афганістані

Ми сподіваємося, що нова афганська влада широко дослуховуватиметься до людей всіх рас і фракцій, щоб виправдати сподівання своїх народів та очікування міжнародної спільноти
Китай заявив про готовність підтримувати зв'язок з лідерами сформованого талібами уряду в Афганістані, вважаючи його створення «необхідним кроком» у відновленні країни.
Китай готовий підтримувати зв Фото: з вільних джерел
Про це заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь на брифінгу в Пекіні, відповідаючи на запитання, чи визнає Китай новий уряд Афганістану, передає Reuters.
 
"Ми сподіваємося, що нова афганська влада широко дослуховуватиметься до людей всіх рас і фракцій, щоб виправдати сподівання своїх народів та очікування міжнародної спільноти", - сказав Ван Веньбінь.
 
Він додав, що Китай поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Афганістану.
 
Після захоплення талібами влади в Афганістані в серпні Китай закликав до створення «відкритого та інклюзивного» уряду.
 
Як повідомлялося, Сполучені Штати заявили, що поки що не мають наміру офіційно визнавати новий уряд Афганістану, сформований з високопоставлених представників "Талібану" , і спостерігатимуть за розвитком ситуації в країні.
 
7 вересня представник "Талібану" оголосив новий склад уряду Афганістану, який очолить Мохаммад Хасан Ахунд.
 
15 серпня вранці таліби оточили Кабул і почали без бою заходити в столицю Афганістану. "Талібан" заявив, що контролює всю територію країни.
 
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08 09 2021 16:10
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