ПОЛІТИКА НОВИНИКитай заявив про готовність підтримувати зв'язок з лідерами сформованого талібами уряду в Афганістані, вважаючи його створення «необхідним кроком» у відновленні країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай готовий підтримувати зв'язок з урядом талібів у Афганістані
Ми сподіваємося, що нова афганська влада широко дослуховуватиметься до людей всіх рас і фракцій, щоб виправдати сподівання своїх народів та очікування міжнародної спільноти
Фото: з вільних джерел
Про це заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь на брифінгу в Пекіні, відповідаючи на запитання, чи визнає Китай новий уряд Афганістану, передає Reuters.
"Ми сподіваємося, що нова афганська влада широко дослуховуватиметься до людей всіх рас і фракцій, щоб виправдати сподівання своїх народів та очікування міжнародної спільноти", - сказав Ван Веньбінь.
Він додав, що Китай поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Афганістану.
Після захоплення талібами влади в Афганістані в серпні Китай закликав до створення «відкритого та інклюзивного» уряду.
Як повідомлялося, Сполучені Штати заявили, що поки що не мають наміру офіційно визнавати новий уряд Афганістану, сформований з високопоставлених представників "Талібану" , і спостерігатимуть за розвитком ситуації в країні.
7 вересня представник "Талібану" оголосив новий склад уряду Афганістану, який очолить Мохаммад Хасан Ахунд.
15 серпня вранці таліби оточили Кабул і почали без бою заходити в столицю Афганістану. "Талібан" заявив, що контролює всю територію країни.
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