Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Таліби представили новий афганський уряд

Мова йде поки що про тимчасовий уряд країни після захоплення влади в Афганістані рухом "Талібан"
Представник "Талібану"анонсував новий склад уряду Афганістану: його очолить Мохаммад Хасан Ахунд.
Таліби представили новий афганський уряд
Про це повідомляє Al Jazeera.
 
Абдул Гані Барадар та Абдул-Салам Ханафі будуть першим і другим заступниками глави уряду.
 
Мова йде поки що про тимчасовий уряд країни після захоплення влади в Афганістані рухом "Талібан".
 
Загалом підтверджений талібами на цю мить склад тимчасового уряду Афганістану виглядає так:
 
глава уряду — Мохаммад Хасан Ахунд;
перший заступник глави уряду — Абдул Гані Барадар;
другий заступник — Абдул-Салам Ханафі;
глава МЗС — Амір Хан Моттакі;
глава Міноборони — Мохаммад Якуб;
глава МВС — Анас Хаккані;
глава Міністерства культури та інформації — Забіулла Муджахід;
глава Мінфіну — мулла Еядулла Бадрі;
глава Мінекономіки — Мохаммад Ханіф;
міністр розвідки — Абдул Хак Васик.
 
Як відомо, раніше створення кабінету міністрів анонсувалося двічі й переносилося, бо таліби, мовляв, намагалися сформувати інклюзивну адміністрацію, прийнятну для світової спільноти.
 
Нагадаємо, що 15 серпня вранці таліби оточили Кабул та почали без бою заходити до столиці Афганістану. "Талібан" заявив, що контролює усю територію країни.
 
Політичний офіс "Талібану" заявив про завершення війни в Афганістані та про утворення Ісламського емірату Афганістан.
 
Евакуацію військ США з цієї країни після 20-річної присутності було завершено 31 серпня.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2021 10:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.