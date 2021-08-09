Таліби представили новий афганський уряд

Мова йде поки що про тимчасовий уряд країни після захоплення влади в Афганістані рухом "Талібан"

Представник "Талібану"анонсував новий склад уряду Афганістану: його очолить Мохаммад Хасан Ахунд.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Абдул Гані Барадар та Абдул-Салам Ханафі будуть першим і другим заступниками глави уряду.

Мова йде поки що про тимчасовий уряд країни після захоплення влади в Афганістані рухом "Талібан".

Загалом підтверджений талібами на цю мить склад тимчасового уряду Афганістану виглядає так:

глава уряду — Мохаммад Хасан Ахунд;

перший заступник глави уряду — Абдул Гані Барадар;

другий заступник — Абдул-Салам Ханафі;

глава МЗС — Амір Хан Моттакі;

глава Міноборони — Мохаммад Якуб;

глава МВС — Анас Хаккані;

глава Міністерства культури та інформації — Забіулла Муджахід;

глава Мінфіну — мулла Еядулла Бадрі;

глава Мінекономіки — Мохаммад Ханіф;

міністр розвідки — Абдул Хак Васик.

Як відомо, раніше створення кабінету міністрів анонсувалося двічі й переносилося, бо таліби, мовляв, намагалися сформувати інклюзивну адміністрацію, прийнятну для світової спільноти.

Нагадаємо, що 15 серпня вранці таліби оточили Кабул та почали без бою заходити до столиці Афганістану. "Талібан" заявив, що контролює усю територію країни.

Політичний офіс "Талібану" заявив про завершення війни в Афганістані та про утворення Ісламського емірату Афганістан.

Евакуацію військ США з цієї країни після 20-річної присутності було завершено 31 серпня.