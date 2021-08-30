ПОЛІТИКА НОВИНИДо Афганістану сьогодні прибув лідер руху "Талібан" мулла Хайбатулла Ахундзада.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лідер Талібану прибув до Афганістану на перемовини про політичну систему
Усі люди будуть включені до нової системи. З цього приводу ведуться перемовини з усіма політиками
Про це повідомляє Ariana News.
За даними джерел, Ахундзада останні чотири дні перебував у районі Кандагару.
Джерела повідомили, що лідер талібів наразі проводить перемовини з іншими керівниками талібів щодо ситуації в Афганістані та формування майбутньої політичної системи.
Шер Мохаммад Аббас Станікзай, провідний член переговорної групи талібів, заявив у суботу, що зараз тривають переговорні зусилля щодо формування інклюзивної політичної системи в Афганістані.
Він заявив, що лідери талібів та афганські політики намагаються сформувати систему, в якій будуть представлені усі етнічні групи країни.
"Усі люди будуть включені до нової системи. З цього приводу ведуться перемовини з усіма політиками", - зазначив Станікзай.
У роки присутності сил США і їхніх союзників в Афганістані Ахундзада переховувався в сусідньому Пакистані.
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