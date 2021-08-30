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Лідер Талібану прибув до Афганістану на перемовини про політичну систему

Усі люди будуть включені до нової системи. З цього приводу ведуться перемовини з усіма політиками
До Афганістану сьогодні прибув лідер руху "Талібан" мулла Хайбатулла Ахундзада.
Лідер Талібану прибув до Афганістану на перемовини про політичну систему
Про це повідомляє Ariana News.
 
За даними джерел, Ахундзада останні чотири дні перебував у районі Кандагару.
 
Джерела повідомили, що лідер талібів наразі проводить перемовини з іншими керівниками талібів щодо ситуації в Афганістані та формування майбутньої політичної системи.
 
Шер Мохаммад Аббас Станікзай, провідний член переговорної групи талібів, заявив у суботу, що зараз тривають переговорні зусилля щодо формування інклюзивної політичної системи в Афганістані.
 
Він заявив, що лідери талібів та афганські політики намагаються сформувати систему, в якій будуть представлені усі етнічні групи країни.
 
"Усі люди будуть включені до нової системи. З цього приводу ведуться перемовини з усіма політиками", - зазначив Станікзай.
 
У роки присутності сил США і їхніх союзників в Афганістані Ахундзада переховувався в сусідньому Пакистані.
 
 
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30 08 2021 11:26
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