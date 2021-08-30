Лідер Талібану прибув до Афганістану на перемовини про політичну систему

Усі люди будуть включені до нової системи. З цього приводу ведуться перемовини з усіма політиками

До Афганістану сьогодні прибув лідер руху "Талібан" мулла Хайбатулла Ахундзада.

Про це повідомляє Ariana News.

За даними джерел, Ахундзада останні чотири дні перебував у районі Кандагару.

Джерела повідомили, що лідер талібів наразі проводить перемовини з іншими керівниками талібів щодо ситуації в Афганістані та формування майбутньої політичної системи.

Шер Мохаммад Аббас Станікзай, провідний член переговорної групи талібів, заявив у суботу, що зараз тривають переговорні зусилля щодо формування інклюзивної політичної системи в Афганістані.

Він заявив, що лідери талібів та афганські політики намагаються сформувати систему, в якій будуть представлені усі етнічні групи країни.

"Усі люди будуть включені до нової системи. З цього приводу ведуться перемовини з усіма політиками", - зазначив Станікзай.

У роки присутності сил США і їхніх союзників в Афганістані Ахундзада переховувався в сусідньому Пакистані.