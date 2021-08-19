ПОЛІТИКА НОВИНИРух Талібан не робитиме з Афганістану демократичну державу. Основу управління країною складатимуть закони шаріату.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Таліби заявляють, що Афганістан керуватиметься законами шаріату
Демократичної системи взагалі не буде, оскільки вона не має жодної бази у нашій країні. Ми не будемо обговорювати, який тип політичної системи ми маємо застосовувати в Афганістані, тому що це зрозуміло. Це закон шаріату і це все
Фото: ru.hasarakutyun.am
Про це повідомляє агенція Reuters
"Демократичної системи взагалі не буде, оскільки вона не має жодної бази у нашій країні. Ми не будемо обговорювати, який тип політичної системи ми маємо застосовувати в Афганістані, тому що це зрозуміло. Це закон шаріату і це все", — заявив представник Талібану Вахедулла Хашимі.
Хашимі також додав, що є ймовірність того, що в Афганістані буде президент, яким стане верховний лідер руху Талібан Хайбатулла Ахундзада.
Як повідомляв Укрінформ, 15 серпня вранці таліби без бою ввійшли до Кабула. "Талібан" заявив, що контролює усю територію Афганістану. Президент Ашраф Гані залишив країну.
Невдовзі представник політичного офісу "Талібану" Мухаммед Наїм заявив про завершення війни в Афганістані.
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19 08 2021 10:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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