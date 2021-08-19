Таліби заявляють, що Афганістан керуватиметься законами шаріату

Демократичної системи взагалі не буде, оскільки вона не має жодної бази у нашій країні. Ми не будемо обговорювати, який тип політичної системи ми маємо застосовувати в Афганістані, тому що це зрозуміло. Це закон шаріату і це все

Рух Талібан не робитиме з Афганістану демократичну державу. Основу управління країною складатимуть закони шаріату.

Про це повідомляє агенція Reuters

"Демократичної системи взагалі не буде, оскільки вона не має жодної бази у нашій країні. Ми не будемо обговорювати, який тип політичної системи ми маємо застосовувати в Афганістані, тому що це зрозуміло. Це закон шаріату і це все", — заявив представник Талібану Вахедулла Хашимі.

Хашимі також додав, що є ймовірність того, що в Афганістані буде президент, яким стане верховний лідер руху Талібан Хайбатулла Ахундзада.

Як повідомляв Укрінформ, 15 серпня вранці таліби без бою ввійшли до Кабула. "Талібан" заявив, що контролює усю територію Афганістану. Президент Ашраф Гані залишив країну.

Невдовзі представник політичного офісу "Талібану" Мухаммед Наїм заявив про завершення війни в Афганістані.