У Кабулі залишились тільки три посольства: Росії, Китаю і Пакистану

Індія стала країною, яка евакуювала своє посольство в Кабулі

У Кабулі, де триває евакуція міжнародної спільноти, залишаються тільки три посольства - Росії, Китаю і Пакистану.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Індія стала останньою країною, яка евакуювала своє посольство в Кабулі. Спеціальний рейс доставив посла країни і інших співробітників назад в Індію. У своєму твіті у вівторок Арімдам Багчі, прессекретар Міністерства закордонних справ, сказав, що було ухвалене рішення про їхнє негайне повернення.

Росія раніше заявила, що евакуює співробітників свого посольства лише частково. Посол Росії Дмітрій Жирнов заявив, що планує зустрітися з представниками "Талібану" для обговорення питань безпеки співробітників дипмісії.

Посольство Китаю в Афганістані не прокоментувало свої подальші плани, але попередило місцевих китайських жителів "приділяти пильну увагу ситуації з безпекою".

Індонезія заявила, що збереже "невелику дипломатичну місію" в країні, хоча також евакуює своє посольство.

Нагадаємо, що таліби заявили про "закінчення війни" в Афганістані та готовність до діалогу