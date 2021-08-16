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Таліби заявили про "закінчення війни" в Афганістані та готовність до діалогу

Мухаммед Наїм зазначив, що жодна дипломатична організація не піддалася нападам
Речник політичного офісу ісламістського руху Талібан Мухаммед Наїм заявив про"«завершення війни" в Афганістані.
Таліби заявили про "закінчення війни" в Афганістані та готовність до діалогу Фото: eadaily.com

Про це пише The Guardian, передає Укрінформ.

"Війну в Афганістані закінчено. Ми досягли того, що повинні мати по праву, - свободи нашої країни і незалежності нашого народу", - сказав Наїм.

Він запевнив, що рух "забезпечить безпеку громадян і дипломатичних місій" та готовий до діалогу з політичними елітами країни.

"Ми готові до діалогу з усіма афганськими діячами та гарантуємо їм необхідний захист", - сказав він, додавши, що рух "відповідально підходить до кожного кроку і прагне до миру з усіма".

Він також анонсував, що найближчим часом таліби, які захопили владу, визначать форму режиму, згідно з яким керуватимуть Афганістаном.

Нагадаємо, що президент Афганістану Ашраф Гані підтвердив, що виїхав із країни після взяття угрупованням "Талібан" столиці Кабула. Свій крок він пояснив бажанням уникнути кровопролиття - але не уточнив, у яку країну він виїхав.

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16 08 2021 14:12
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