Таліби заявили про "закінчення війни" в Афганістані та готовність до діалогу
Про це пише The Guardian, передає Укрінформ.
"Війну в Афганістані закінчено. Ми досягли того, що повинні мати по праву, - свободи нашої країни і незалежності нашого народу", - сказав Наїм.
Він запевнив, що рух "забезпечить безпеку громадян і дипломатичних місій" та готовий до діалогу з політичними елітами країни.
"Ми готові до діалогу з усіма афганськими діячами та гарантуємо їм необхідний захист", - сказав він, додавши, що рух "відповідально підходить до кожного кроку і прагне до миру з усіма".
Він також анонсував, що найближчим часом таліби, які захопили владу, визначать форму режиму, згідно з яким керуватимуть Афганістаном.
Нагадаємо, що президент Афганістану Ашраф Гані підтвердив, що виїхав із країни після взяття угрупованням "Талібан" столиці Кабула. Свій крок він пояснив бажанням уникнути кровопролиття - але не уточнив, у яку країну він виїхав.
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