Президент Афганістану підтвердив, що покинув країну, і назвав причину

Президент Афганістану Ашраф Гані підтвердив, що виїхав із країни після взяття угрупованням "Талібан" столиці Кабула. Свій крок він пояснив бажанням уникнути кровопролиття - але не уточнив, у яку країну він виїхав.

Про це Гані написав у Facebook, повідомляє "Громадське".

За його словами, "Талібан" під час наступу на Кабул пообіцяв "кривавий напад" на жителів міста, щоб вигнати його. Тому президент Афганістану вирішив поїхати, "щоб не допустити кровопролиття".

"Талібан" переміг силою меча та зброї і тепер несе відповідальність за захист честі, достатку й гідності своїх співгромадян. Але вони не здобули легітимності в очах людей. Ніколи в історії одна лише сила не давала й не дасть нікому легітимності", - заявив Гані.

Він додав, що тепер угруповання постало перед "історичним випробуванням - захистити ім’я та честь Афганістану". І закликав "Талібан" розробити й представити чітку стратегію дій, щоб кожен афганець мав певність у майбутньому.

А що "Талібан"?

Тим часом представники "Талібану" повністю встановили контроль над Кабулом і ввійшли до президентського палацу, ішлося в трансляції Al-Jazeera. Як розповів один із бойовиків Associated Press, таліби найближчим часом планують проголосити Ісламський Емірат Афганістан.

Країна вже мала цю назву понад 20 років тому, коли "Талібан" контролював тамтешню владу. Після військового втручання США у 2001 році внаслідок терактів у Нью-Йорку режим талібів було повалено.

Увечері Al-Jazeera заявила, що в Кабулі сталася серія вибухів біля президентського палацу, а також посольства США в Кабулі. Його працівників екстрено евакуювали до аеропорту після захоплення талібами столиці. Разом зі Штатами свої диппредставництва евакуюють й інші західні країни, зокрема Франція.

Водночас Росія евакуювати своїх дипломатів із Кабула не збирається, оскільки "Талібан" гарантував їм безпеку. Крім того, МЗС Росії не хвилюється щодо ситуації в Афганістані, оскільки має гарні відносини як з офіційною владою, так і з талібами, передає "РИА Новости".

Ситуацію в Афганістані планують обговорити на позачерговому засіданні Ради Безпеки ООН 16 серпня, повідомило міністерство закордонних справ Естонії.

Що відбувається в Афганістані?

З травня 2021 року в Афганістані тривають активні воєнні дії. Вони почалися після оголошення США про виведення військ з Афганістану, де ті перебували понад 20 років: спершу - для стримування "Талібану" й боротьби з терористами, які здійснили напади на США, потім - для укріплення безпеки країни.

Виведення американських військ є передумовою початку мирного процесу, про який сторони в Афганістані домовилися ще в лютому 2020 року за посередництва США. Згідно з умовами тієї угоди, після виведення іноземних військ з Афганістану таліби й Кабул повинні були розпочати внутрішній діалог для політичного розв'язання свого протистояння.

Уряд Афганістану побоювався, що відсутність американських військ у країні розв'яже руки "Талібану" й призведе до поступового захоплення країни бойовиками, що, власне, і сталося. Водночас США не раз запевняли, що продовжать підтримувати афганські війська матеріально та фінансово.

Нагадаємо, що 2 липня з авіабази Баграм в Афганістані, що відігравала ключову роль останні майже 20 років, вилетіли останні військові США і НАТО.