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Військові США і НАТО вийшли з ключової авіабази в Афганістані

Після виведення військ в Афганістані все одно залишаться близько 650 військових - для охорони дипломатичних представництв та аеропорту Кабулу
З авіабази Баграм в Афганістані, що відігравала ключову роль останні майже 20 років, вилетіли останні військові США і НАТО.
Військові США і НАТО вийшли з ключової авіабази в Афганістані Фото: John Moore/Getty Images

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Летовище в Баграмі побудували радянські військові після вторгнення до Афганістану у 80-х роках. Коаліція західних сил на чолі з США зайняла його у грудні 2001 року - коли увійшла в Афганістан для боротьби з "Аль-Каїдою" і Талібаном після терактів 11 вересня - та перетворила на потужну базу, де могли розміщуватися до 10 тисяч військових та понад сотня літаків. 

Члени НАТО погодилися завершити свою місію в Афганістані, яка налічує 9600 осіб, після того, як президент США Джо Байден анонсував виведення американських військових з Афганістану і закликав покласти край найтривалішій війні Вашингтона.

Спершу війська готувалися вивести до 20-ї річниці терактів 11 вересня, але тепер США намагаються встигнути до національного свята 4 липня. 

Після виведення військ в Афганістані все одно залишаться близько 650 військових - для охорони дипломатичних представництв та аеропорту Кабулу.

Україна вже вивела з Афганістану своїх 21 військовослужбовців, які брали участь в місії НАТО "Рішуча підтримка". 

29 червня Афганістан покинули останні військові німецького Бундесверу. 

Нагадаємо, що поспішне виведення американських військ з Афганістану надало серйозного впливу на процес внутрішнього примирення в цій країні і негативно позначилося на регіональній стабільності.

 
 
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02 07 2021 12:34
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