Виведення американських військ з Афганістану може дестабілізувати ситуацію в регіоні

Ван І вважає, що до цієї проблеми потрібна підвищена увага з боку ООН, Шанхайської організації співробітництва та сусідніх з Афганістаном країн

Поспішне виведення американських військ з Афганістану надало серйозного впливу на процес внутрішнього примирення в цій країні і негативно позначилося на регіональній стабільності.

Виведення американських військ з Афганістану не сприяє нормалізації обстановки і примирення в цій країні, воно може відбитися на стабільності в регіоні, заявив міністр закордонних справ КНР Ван І, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Поспішне виведення американських військ з Афганістану надало серйозного впливу на процес внутрішнього примирення в цій країні і негативно позначилося на регіональній стабільності", - сказав дипломат у телефонній бесіді з пакистанським колегою Шахом Мехмудом Куреші, про що повідомляється на сайті китайського зовнішньополітичного відомства.

У таких умовах, вважає Ван І, до цієї проблеми потрібна підвищена увага з боку ООН, Шанхайської організації співробітництва та сусідніх з Афганістаном країн.

Він високо оцінив зусилля пакистанської сторони щодо досягнення миру в Афганістані, і сказав, що Китай виступає за те, щоб арабські сторони уклали політичні домовленості, прийнятні один для одного, реалізація яких буде залежати саме від них, "спільно шукали шлях розвитку, відповідний національним умовам Афганістану".

Китайський міністр зазначив, що "в нинішній ситуації Китай і Пакистан повинні продовжувати зміцнювати стратегічну координацію, надавати більш позитивного впливу на афганський мирний процес і спільно підтримувати мир і стабільність в регіоні".

Раніше повідомлялося, що США відповідно до угоди, укладеної з афганськими талібами, в травні почали поступове виведення військ, яке має бути завершено 11 вересня.

Нагадаємо, що у квітні США почали виведення військ з Афганістану