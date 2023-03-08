Китай хоче посилити військову могутність за рахунок технологій — Сі Цзіньпін

Китаю потрібно посилювати військову міць завдяки технологічному розвитку та поліпшенню зв'язків між військово-промисловим комплексом і рештою економіки.

Таку заяву зробив глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін для делегатів сесії Всекитайських зборів народних представників.

Передає Bloomberg.

"Глава КНР Сі Цзіньпін закликав Китай наростити військову міць за допомогою технологічних інновацій та поліпшеної координації оборонної індустрії з рештою економіки країни", - пише Bloomberg.

Китаю потрібно активізувати заходи щодо досягнення незалежності в сфері високих технологій, а також необхідно зміцнювати стійкість ланцюгів постачань продукції, заявив глава КНР.

Цього тижня стало відомо, що за проєктом бюджету КНР на поточний рік, видатки Китаю на оборону в 2023 році планується збільшити на 7,2%, до 1553,7 млрд юанів ($225 млрд).

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