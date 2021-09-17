Китай хоче приєднатися до азіатсько-тихоокеанського торгового пакту
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Міністр торгівлі Китаю Ван Вентао поінформував, що країна подала заявку на приєднання до угоди про вільну торгівлю в листі до міністра торгівлі Нової Зеландії Демієна О'Коннора, чия країна виступає як адміністративний центр пакту.
Потім міністри провели телефонну конференцію, щоб обговорити наступні кроки після подачі заявки.
Відзначається, що це сталося наступного дня після того, як США, Велика Британія та Австралія підписали історичний пакт - AUKUS - про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні, що вважається спробою протистояти Китаю.
AUKUS, зокрема, передбачає обмін технологіями щодо атомних підводних човнів. Це дозволить Австралії побудувати такі човни з використанням американських технологій, зробить її сьомою країною в світі, яка виставить на озброєння підводні човни з ядерними реакторами.
Нагадаємо, що США, Велика Британія та Австралія підписали історичний пакт - AUKUS - про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні, що вважається спробою протистояти Китаю.
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