Китай хоче сісти на Марс уже в липні
Китайська програма з освоєння Марса "Тяньмень" має на меті вийти на орбіту Червоної планети й дослідити її поверхню за допомогою робота, повідомляє "Громадське", посилаючись на "AFP".
"Цей великий проєкт рухається вперед за планом, і ми поставили за мету запустити його в липні",- йдеться в заяві CASC.
За оцінками, аби дістатися Марса, "Тяньменю" знадобиться кілька місяців: відстань від Земля до Червоної планети сягає близько 55 мільйонів кілометрів.
Своєю чергою, США вже здійснили чотири дослідницьких місії на Марсі й мають на меті запустити п’яту вже цього літа. Вона має прибути десь у лютому 2021 року.
А Об’єднані Арабські Емірати запустять свою першу космічну місію на Марс 15 липня - із космодрому в Японії.
Нагадаємо, що астрономи знайшли найдавнішу спіральну галактику,що утворилась через 1,5 млрд років після Великого вибуху
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