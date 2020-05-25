Китай хоче сісти на Марс уже в липні

Корпорація аерокосмічної науки й технологій Китаю (CASC) - головний підрядник космічної програми КНР - заявила про плани висадити на Марс космічну місію у складі дистанційно керованого робота вже в липні цього року.

Китайська програма з освоєння Марса "Тяньмень" має на меті вийти на орбіту Червоної планети й дослідити її поверхню за допомогою робота, повідомляє "Громадське", посилаючись на "AFP".

"Цей великий проєкт рухається вперед за планом, і ми поставили за мету запустити його в липні",- йдеться в заяві CASC.

За оцінками, аби дістатися Марса, "Тяньменю" знадобиться кілька місяців: відстань від Земля до Червоної планети сягає близько 55 мільйонів кілометрів.

Своєю чергою, США вже здійснили чотири дослідницьких місії на Марсі й мають на меті запустити п’яту вже цього літа. Вона має прибути десь у лютому 2021 року.

А Об’єднані Арабські Емірати запустять свою першу космічну місію на Марс 15 липня - із космодрому в Японії.

Нагадаємо, що астрономи знайшли найдавнішу спіральну галактику,що утворилась через 1,5 млрд років після Великого вибуху