Китай хоче створити палубний винищувач шостого покоління

Розробники J-36 перебувають на ранніх стадіях створення військово-морського варіанту свого нового літака

Розробники китайського винищувача-невидимки J-36 працюють над комп'ютерною системою, яка допоможе пілотам виконати складний і небезпечний маневр посадки винищувача шостого покоління на авіаносець, який рухається.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Автори посилаються на статтю, яку нещодавно опублікували в китайському авіаційному журналі Acta Aeronautica et Astronautica Sinica. Це може бути свідчення того, що розробники J-36 перебувають на ранніх стадіях створення військово-морського варіанту свого нового літака.

Як заявили у Chengdu Aircraft Research and Design Institute, ризик для пілотів, які будуть намагатися посадити винищувач нового покоління на авіаносець, э "‎надзвичайно високим"‎.

Треба думати, згодом літак зроблять більш "слухняним" та безпечним для пілотів. В іншому випадку успіх всієї програми буде під великим питанням.