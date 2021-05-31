Китай хоче відправити трьох астронавтів на свою нову космічну станцію
Про це заявив перший китайський космонавт, заступник головного конструктора Програми пілотованих космічних польотів країни Ян Лівей, передає "Укрінформ" з посиланням на AP.
Як зазначається, пілотований корабель Shenzhou 12 з екіпажем буде запущений з бази Цзюцюань на північному заході Китаю.
Астронавти будуть практикувати виходи у відкритий космос і проводити ремонт та технічне обслуговування, а також наукові операції.
Ян Лівей зазначив, що у даній місії жінок-астронавток не буде, однак у наступних їхня участь планується.
Як відомо, "Тяньхе" - базовий модуль китайської модульної космічної станції. Являє собою центр управління станцією.
Він складається з трьох частин - службового (приборно-агрегатного) відсіку, лабораторного відсіку (меншого діаметра) і спеціального переднього стикувального відсіку сферичної форми. На лабораторному відсіку планується встановити панелі сонячних батарей і великий маніпулятор. Також на зовнішній поверхні «Тяньхе» встановлені блоки гіродінів, рідинні двигуни, антени для зв'язку з Землею і системи коригування причалювання і забезпечення стикування.
Модуль має масу 24 тонни, його довжина - 18,1 метра, діаметр - 4,1 метра.
Загалом заплановано ще 11 стартів для повної збірки станції, загальна маса станції зросте до 100 т.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Астрономи створили найбільшу карту темної матерії Всесвіту
- ВІДЕО У США збудують місяцехід нового покоління, що витримає екстремальні температури
- ВІДЕО Вчені виростили зі стовбурових клітин серце, розміром з кунжутне насіння
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"